Pietro Lombardi: Verliebt! Diese Promi-Dame bringt ihn zum Strahlen

hat einfach kein Glück mit den Frauen. 2016 ging seine Ehe mit Sarah in die Brüche. Seitdem hatte er keine neue Frau mehr an seiner Seite. Doch er hat schon ein Auge auf eine prominente Schönheit geworfen.

Pietro Lombardi: "Ich liebe dich"

Pietro steht auf keine Geringere als Sängerin ! "Selena würde ich schon gerne heiraten", gab er in der Show von Faisal Kawusi zu. "Also Selena die Chance, das du das siehst, ist nicht hoch. Nicht mal zufällig siehst du das. Aber ich liebe dich und wenn du mal Zeit hast, ich würde dich gerne auf einen Drink einladen." Single wäre Selena auf jeden Fall…

Pietro Lombardi spricht von seiner Traumfrau

Für Pietro zählt bei einer Frau Aussehen UND Charakter. "Wenn es um eine Beziehung geht, dann ist es ein Mix. Das Aussehen muss stimmen", erklärte er. "Alle die sagen, Charakter ist wichtiger, die lügen. Wenn dir eine Frau vom Aussehen nicht gefällt, dann kann die einen Charakter haben wie sie will. Was willst du dann sagen, 'Oh, die ist aber lieb'. Die Chemie muss einfach passen."