Pietro Lombardi: Verliebt in diesen TV-Star!

Foto: Photo by Andreas Rentz/Getty Images

hatte in letzter Zeit einfach kein Glück mit den Frauen. Seit der Trennung von Sarah ist der Chartstürmer Single. Doch das könnte sich bald ändern...

Pietro Lombardi ist "leicht verliebt"

Denn " "-Kandidatin Melissa lässt sein Herz höher schlagen. Aktuell sucht die 23-Jährige im nach ihrem Traummann. Doch ihr größter Fan sitzt vor dem Fernseher. In seiner -Story machte Pietro der heißen Brünetten eine süße Liebeserklärung: "Leicht verliebt, Melissa. , hol sie da mal raus, hahaha", schrieb er zu einem kurzen Clip aus der Show. Außerdem offenbarte Pietro in seiner Story: "Melissa, ich will dich kennenlernen."

Pietro ist in Melissa verliebt Foto: Instagram/ _pietrolombardi_

Pietro Lombardi: Jetzt lässt er die Baby-Bombe platzen!

Pietro Lombardi bekommt Liebes-Support von Giovanni Zarrella

Auch Kumpel findet, dass Melissa perfekt zu Pietro passen würde. "Melissa, dein Traummann wartet hier draußen. Pietro, er ist schon hier draußen", appellierte er via Instagram. Aktuell befindet sich Melissa im absoluten Gefühlschaos. Immer wieder schwankt sie zwischen Dennis und Danilo. Ob Pietro da auch eine Chance hat? Ein süßes Paar wären die beiden auf jeden Fall!

Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, dass eine andere Promi-Dame Pietros Herz erobert hat. Wer? Das erfahrt ihr im Video: