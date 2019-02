Pietro Lombardi: Verplappert! Das sagt er zu Sarah und Roberto!

Schon seit Wochen wird immer wieder darüber spekuliert, ob Sarah Lombardi und ihr Roberto getrennte Wege gehen. Bestätigt wurde dies von den beiden bis jetzt noch nicht. Doch jetzt die Überraschung! Ausgerechnet Pietro könnte im Liebes-Wirrwarr nun Klarheit verschaffen...

Sind Sarah und Pietro getrennt?

Vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Sarah und Roberto ihrer Liebe keine Chance mehr geben. Wie ein Insider berichtet, soll das Paar bereits getrennt sein. Vor allem die Tatsache, dass die beiden schon seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen zu sehen waren, unterstreicht die Gerüchte über das traurige Beziehungs-Aus von Sarah und Roberto. Doch was ist dran an den Trennungs-Spekulationen?

Pietro Lombardi: Lüftet er Sarahs Geheimnis?

Obwohl Pietro eigentlich dafür bekannt ist, dass er sich nur selten zu privaten Dingen in der Öffentlichkeit äußert, könnte ihm nun ausgerechnet zu Sarahs Beziehungsstatus ein Missgeschick passiert sein. So antwortet er gegenüber " " auf die Frage, ob Sarah einen Freund hat: "Also, ich glaube ja... also, normalerweise schon... Wenn heute nichts passiert ist, dann schon." Ein eindeutiges "Ja" klingt definitiv anders. Hat Pietro damit etwa die Trennung von Sarah und Roberto bestätigt? Sarah äußerte sich bis jetzt jedenfalls noch nicht zu der Aussage ihres Ex-Mannes. Wir können also gespannt sein...