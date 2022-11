Pietro Lombardi: Wegen DSDS - damit hätte keiner gerechnet!

Eine Untersuchung der High Quality-Musikplattform "Qobuz" hat nun alle deutschen Castingshow-Sieger unter die Lupe genommen und einen klaren Fan-Favoriten herausfiltern können. Pietro Lombardi ist und bleibt ungeschlagen, was Charts-Platzierungen angeht. Mit seinen Hits "Call My Name" oder "Phänomenal" erreichte er sogar den ersten Platz der Charts. Mit insgesamt 20 Platzierungen seiner Songs in den Charts lässt er seine Castingshow-Konkurrenz weit hinter sich. Durchschnittlich veröffentlichen Gewinner von deutschen Castingshows allgemein nämlich nur 4 Songs, wie die Studie von "Qobuz" zeigte. Nur die "Popstars"-Band "No Angels" kann dem DSDS-Star annähernd das Wasser reichen - sie platzierten sich ganze 17 Mal in den deutschen Charts.

Dennoch ist Pietro nach wie vor der ungeschlagene Sieger aller DSDS-Kandidaten und macht noch immer erfolgreich Musik. Damit ist er, wie "Qobuz" analysierte, einer der 44 von 79 Castingshow-Gewinnern, die immer noch im Musikgeschäft tätig sind. Nicht umsonst sitzt der baldige Zweifach-Papa nun wieder wohlverdient hinter dem Jury-Pult von DSDS.

