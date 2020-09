Pietro Lombardi: Wird er der nächste "Love Island"-Kandidat? Jetzt packt er aus!

Wird Pietro der nächste "Love Island"-Star?

Seit dem Start von "Love Island" verfolgt Pietro die Show live auf seinem Instagram-Account. Er lacht, kommentiert, schreit und plaudert angeregt mit Jana Ina Zarrella, die wegen ihrer Covid-19-Infektion derzeit nicht vor der Kamera stehen kann.

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, ob Pietro auch an der Show teilnehmen würde. "Ganz ehrlich, das würden die Ladys nicht schaffen", witzelt der Ex-"DSDS"-Juror. Doch auch wenn er nicht im TV nach der großen Liebe suchen möchte, hat er die Hoffnung auf eine schöne Beziehung natürlich noch nicht aufgegeben: "In 10 Jahren... ich hoffe, dass ich da noch auf der Bühne stehen darf und eine kleine Familie hab. 1, 2, 3, 4, 5 Kinder. Wer weiß? Ich bin ready!"

Eine neue Liebe für Pietro Lombardi! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: