Pietro Lombardi: Wutausbruch wegen Alessio!

Pietro Lombardi ist stinksauer! Der Sänger hat auf Facebook einen Wut-Kommentar veröffentlicht.

In der kommenden Folge von „Die beste Show der Welt“ will Klaas Heufer-Umlauf ein „Pietro Lombardi – Das Musical“ präsentieren. Darin geht es auch um Alessio, wie man in einem aktuellen Trailer sehen kann.

Klaas spielt eine Szene im Kreißsaal nach, wo auch die Geburt von Alessio zu sehen – Das bringt nun Pietro Lombardi auf die Palme! „Was für Fischköpfe. Respektlos. Das ist ohne meine Erlaubnis passiert. Mein Sohn ist bei der Geburt fast ums Leben gekommen und ihr macht euch lustig über die Geburt?? Sehr geschmacklos. Schämt euch!!“, schrieb Pietro Lombardi bei Facebook.

Alessio kam damals mit einem Herzfehler auf die Welt – es waren bange Tage für Sarah und Pietro Lombardi. Direkt nach der Geburt musste Alessio operiert werden. Mittlerweile hat Pietro den Post wieder gelöscht und auch ProSieben hat die Szene aus dem Kreißsaal wieder vom Netz runtergenommen – unklar ist, ob ProSieben nach dem Posting möglicherweise auf die Ausstrahlung der Szene verzichten wird.