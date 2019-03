Pietro Lombardi zeigt stolz Alessios Heiligabend-Outfit

Die beiden sind total stolz auf ihren kleinen Sohn Facebook/ Pietro Lombardi

Selbstverständlich darf da auch das richtige Outfit nicht fehlen! Schön festlich muss es sein, darin waren sich Pietro und Sarah einig. Also schmeißen nicht nur sie sich in Schale, sondern auch Söhnchen Alessio. Das Outfit für Heiligabend präsentiert Pietro jetzt stolz auf einem -Foto.

Darin wird Baby Alessio an Heiligabend in die Kirche gehen Facebook/ Pietro Lombardi

„Alessios Weihnachts Outfit! Hahah! Richtiger Geschäftsmann“, freut sich der junge Papa. Ganz Gentleman-like wird Alessio ein Hemd und darüber eine süße Weste tragen. Die Krawatte darf natürlich auch nicht fehlen. Pietro verrät: „Wir haben Alessio 2 Outfits auf den Boden gelegt, welches er zuerst berührt, zieht er an und hat direkt die Krawatte in die Hand genommen.“ Also hatte Alessio sogar auch noch Mitspracherecht bei der Kleiderwahl! Der Kleine weiß eben jetzt schon, wie man sich gut anzieht. Allerdings werde er den Anzug lediglich in der Kirche anziehen, zuhause sei es im Teddy-Schlafanzug dann einfach doch am kuscheligsten!