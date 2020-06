Pietro Lombardi zeigt uns das süßeste Familienfoto

bauen ein Haus" und "Sarah und Pietro... bekommen ein Baby" zeigten Pietro und Sarah Lombardi wie ihr Familienglück gewachsen ist.

Nun erweicht Pietro die Herzen der Fans mit einem wunderschönen (leider etwas grobkörnigen) Familienfoto aus Italien. Gemeinsam blicken die drei Lombardis in den Sonnenuntergang.

Obwohl Sarahs Mutter bereits ein Bild vom Gesicht des kleinen Alessios öffentlich gezeigt hat, achten Sarah und Pietro weiterhin darauf, ihn bei ihren Fotos nur von hinten zu zeigen.

In einem anderen Post sehen wir das Familienfoto noch einmal komplett. Darauf sind auch Großmutter und Großvater von Sarah zu sehen. In der Bildunterschrift erfahren wir auch, dass das Paar gerade in Italien ist. Dort machen sie aber nicht nur Urlaub, denn Pietro setzte den Hashtag "#work". Sie drehen in Italien gerade für die nächste Staffel "Sarah und Pietro... ".