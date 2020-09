Pietro Lombardi: Zoff auf offener Straße!

Pietro wird verfolgt

"Leute, acht Paparazzi. Da gehe ich aus meiner Haustür raus und dann stehen da zwei Autos und fahren mir die ganze Zeit hinterher", klagt Pietro in seiner Instagram-Story. "Was wollt ihr von mir? Chillt mal euer Leben, ihr Fischköpfe. Ich will eigentlich nur essen gehen. Jetzt gehe ich auch essen. Mal gucken, ob die da oben irgendwo stehen. Ich halte euch auf dem Laufenden."

Kaum ist er am Ziel angekommen, sieht Pietro auch schon den ersten Fotografen auf der anderen Straßenseite stehen. "Unglaublich, zu frech", schreibt der 28-Jährige zu einer Videoaufnahme des Mannes, der langsam auf ihn zugeht. "Du bist so frech, Alter! Was willst du sehen? Was erwartest du von mir?", ruft der einstige "DSDS"-Juror ihm auf offener Straße zu. Zum Glück kann er die Sache dann doch noch mit Humor nehmen. "Unglaublich, aber am Ende war der lieb", erklärt er kurze Zeit später in seiner Story. Doch: "Der andere war frech, der Fischkopf."

Auch seine Ex-Frau Sarah hat schon schlechte Erfahrungen mit Fotografen gemacht. "So langsam machen die mir auch echt Angst und die fahren mir schon die ganze Zeit hinterher. Die halten an, wenn ich anhalte. Jetzt bin ich wieder angehalten und die stehen hinter mir – mich nervt das!", erklärte sie damals aufgebracht auf Instagram. Doch davon lassen sich die Fotografen offenbar nicht beirren...

