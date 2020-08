Pietro Lombardi: Zoff mit Dieter Bohlen? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Als RTL verkündete, dass Pietro Lombardi im nächsten Jahr nicht mehr bei "Deutschland sucht den Superstar" dabei sein wird, war die Enttäuschung groß. Immerhin haben seine Fans so sehr darauf gehofft, ihn in der nächsten Staffel wieder hinterm Jury-Pult zu sehen. Doch steckt etwa noch mehr hinter seinem plötzlichen "DSDS"-Aus, als der Sänger zugeben will?