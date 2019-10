Pietro Lombardi: Zuckersüße Beichte von "Love Island"-Melissa

Jetzt wird es ernst! Das ewige Hin und Her zwischen und Melissa hat scheinbar endlich ein Ende. Mittlerweile sollen es die Turteltauben sogar geschafft haben, sich zu treffen. Ganz heimlich natürlich!

Pietro Lombardi & Melissa: Juhu! Sie können es nicht mehr verstecken

Melissa schwärmt von Pietro

In ihrer -Story schwärmt Melissa nun in den höchsten Tönen von dem 27-Jährigen. Ein Fan will wissen, was sie an Pietro am meisten schätzt. Ihre Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Seine Ehrlichkeit, sein Humor und er ist sehr aufmerksam.“ Worte, die der Sänger sicherlich sehr gerne hören dürfte.

Bleibt abzuwarten, ob die beiden sich nach der Kennenlernphase eine gemeinsame Zukunft vorstellen können. In der Vergangenheit machte Pietro seinen Fans oft klar, nicht nur auf der Suche nach Spaß zu sein. Er wünscht sich eine Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen kann. Vielleicht ist Melissa ja genau das, wonach er so lange gesucht hat.

