Pietro Lombardi: Zuckersüße Gefühls-Beichte!

Zuckersüße News von Pietro Lombardi! In einer überraschenden Beichte lässt der Star seinen Gefühlen nun freien Lauf!

Nichts geht über eine waschechte Männer-Freundschaft! Das und Giovanni Zarella ein absolutes Traum-Duo sind, ist bekannt. Wie sehr Pietro sein Freund Giovanni jedoch wirklich am Herzen liegt, verrät er nun in einem überraschenden Gefühlsausbruch...

Sarah Lombardi: Pietro lüftet ihr süßes Geheimnis!

Pietro Lombardi und Giovanni machen Musik zusammen

Erst vor einigen Wochen veröffentlichte Giovanni sein neues Album "La Vita E Bella". Giovanni singt darauf deutsche Kult-Schlager-Songs in seiner Muttersprache Italienisch. Doch damit nicht genug! Seine Fans kommen ebenfalls in den Genuss von einem gemeinsamen Duett mit Pietro! Definitiv ein wahrer Grund zur Freude und ein tiefes Zeichen ihrer Freundschaft!

Pietro spricht über Freundschaft zu Giovanni

Wie Pietro nun gegenüber " "-"Brisant" erklärt, haben er und Giovanni eine ganz einfache Erfolgs-Formel für ihre Freundschaft: "Ich glaube, dass wir beide italienisches Blut haben, ist auf jeden Fall ein großer Grund dafür, dass wir so gut funktionieren." Ehrliche Worte, die zeigen: So schnell bringt die beiden nichts auseinander. Ob Giovanni und Pietro in der nächsten Zeit noch mehr gemeinsame Projekte geplant haben, ist nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt!

