Es wird nicht ruhig bei Pietro. Obwohl der Star aktuell alle Hände voll zu tun hat, momentan steht er als -Jury-Mitglied vor den " "-Kameras, hat die Familie für den Sänger nach wie vor oberste Priorität. Dies wird zumindest anhand des jüngsten Statements von Pietro deutlich...

Pietro Lombardi: MEGA-News! Seine Fans sind aus dem Häuschen!

Pietro appelliert an alle Familien

Via " " wendet sich Pietro nun mit liebevollen Worten an seine Fans. Dabei appelliert er an alle Familien mit Kinder. Er vertritt dabei die Meinung, dass Eltern immer für ihre Kinder da sein sollten, auch wenn sie als Liebespaar getrennte Wege gehen. So vertritt Pietro die Ansicht: "An alle getrennten Paare da draußen: Ein Kind braucht Mama und Papa." Ehrliche Worte, die zeigen: Pietro ist und bleibt ein absoluter Familienmensch. Doch damit nicht genug. Auch für seine Ex Sarah Lombardi findet Pietro liebevolle Worte...

Pietro ist Sarah dankbar

Wie Pietro weiter berichtet, ist er seiner Ex unendlich dankbar dafür, dass sie sich so gut um ihren gemeinsamen Sohn, Alessio, kümmert. So fügt Pietro hinzu: "Leute, deswegen bin ich wirklich froh, dass Alessio so eine tolle Mama hat. Auch wenn die manchmal Banane im Kopf ist, muss ich sagen, sie ist eine tolle Mama - und ich bin echt froh und stolz, dass Alessio so eine Mama hat." Was für rührende Worte! Wer jetzt jedoch denkt, dass Pietro mit seinen Worten ein Liebes-Comeback mit Sarah plant, liegt definitiv falsch. So ergänzt Pietro: "Ein Comeback gibt es nicht".