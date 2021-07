Pietro Lombardi: Zuckersüße Nachrichten! Jetzt platzt es aus ihm heraus

Pietro meldet sich zurück

"Hey Team Lombardi, vielen, vielen Dak für den ganzen Support auf meinen Shows, die ich bis jetzt hatte. Danke für all die Liebe. Es tut mir so gut, wieder Zeit mit euch zu verbringen", schwärmt Pietro in seiner Instagram-Story. Er freue sich über jeden einzelnen Fan, der zu seinen Shows kommt. Das hören seine Anhänger sicherlich sehr gerne!

Am Wochenende sorgte Pietro außerdem für einen richtigen Kracher, denn offenbar hat er Jonathan Steinig, den heißen Flirt seiner Ex-Freundin Laura, zu einem seiner Konzerte eingeladen und sich danach noch in einem Café mit ihm getroffen! Normalerweise würden seine Fans ihn während einer seiner beliebten Fragerunden darauf ansprechen, doch mittlerweile hat der einstige "DSDS"-Star sich wieder in seine Insta-Pause verabschiedet...