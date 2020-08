Pietro Lombardi: Zuckersüßes Liebes-Update!

Auf diesen Moment hat Pietro Lombardi so lange gewartet. Nach seiner schmerzhaften Trennung von Sarah Lombardi hatte der Sänger einfach kein Glück in der Liebe. Doch nun war Amor endlich gnädig mit ihm! Kürzlich gestand er offen, dass er gerade eine Frau kennenlernt. Alle weiteren Details will der 28-Jährige vorerst allerdings für sich behalten.