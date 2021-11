Pietro Lombardi: Zurück in den Armen von Sarah! Jetzt ist alles wieder wie früher!

Wie Pietro Lombardi nun offenbart, wollen er, Sarah Engels und Julian dieses Jahr Weihnachten zusammen als Familie feiern! Besonders für Alessio, den gemeinsamen Sohn von Sarah und Pietro, ein ganz besonderer Moment, wenn sich seine Eltern an Weihnachten freundschaftlich in die Arme schließen. Pietro berichtet gegenüber "Bild": "Ich feiere mit Sarah und der ganzen Familie Weihnachten und ich freue mich extrem darauf." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Pietro und Sarah konnten die Wogen der Vergangenheit endlich hinter sich lassen. So findet Pie auch über den neuen Lebensabschnitt von Sarah nur liebevolle Worte: "Ich gönne den beiden alles Glück dieser Welt. Ich werde Onkel Pietro, das habe ich mit Sarah schon besprochen – ihre Tochter muss Onkel zu mir sagen! Ich freue mich extrem für die zwei, ich freue mich, dass Alessio ein Geschwisterchen bekommt und wir verstehen uns blendend. Ich glaube, wir haben uns noch nie so gut verstanden wie jetzt." Mehr Patchwork-Familien-Glück geht wohl kaum...