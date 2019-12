Pietro & Sarah Lombardi: Zuckersüßes Comeback nach Sarahs Trennung!

und ihr Roberto gehen wieder getrennte Wege. Obwohl die beiden so glücklich miteinander schienen, ist Sarah wieder solo unterwegs. Doch zum Glück kann sie sich auf die Unterstützung von Ex-Mann Pietro verlassen, der ihr in dieser schweren Zeit zur Seite steht...

Sarah Lombardi & Roberto: Ist das der wahre Trennungs-Grund?

Pietro Lombardi ist für Sarah da

Wie Pietro nach der Trennungs-Nachricht von Sarah und Roberto verkündete, wünscht er seiner Ex nur das Beste. So erklärte er gegenüber " ": "Manchmal passt es eben nicht, und man sollte nichts erzwingen. Und deshalb, ich kann nur sagen, ich wünsche Sarah nur das Beste, und irgendwann wird der richtige Partner kommen." Ehrliche Worte, die zeigen: Pietro und Sarah konnten sie schlimmen Jahres ihres Rosenkriegs endgültig hinter sich lassen. Doch damit nicht genug...

Pietro lüftet das süße Geheimnis

Während nach der Trennung von Sarah und Pietro undenkbar war, dass sie gemeinsam ein Familienfest zelebrieren, berichtet Pietro nun, dass er, seine Ex und Sohn Alessio das diesjährige Weihnachtsfest zusammen feiern. So plaudert Pietro über das süße Familien-Comeback: "Ich werde am 24. mit Alessio und Sarah feiern und der Familie." Wow! Was für tolle Neuigkeiten! Wie es wohl zwischen Sarah und Pietro im nächsten Jahr weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein…

