Pink: Frisuren-Hammer! Die Sängerin trägt ihre Haare jetzt raspelkurz

Und ab ist die Mähne: hat zur Schere gegriffen und sich von ihrem blonden Haarschopf getrennt. Bei präsentierte sich die Sängerin mit raspelkurzen Haaren. Ihr schlichter Kommentar dazu: "Letting go" - zu deutsch: loslassen.

Auf dem Bild hält sie die Haarbüschel noch in der Hand. Nicht zu übersehen: Pink hat wirklich kurzen Prozess gemacht.

So sieht Pink mit raspelkurzen Haaren aus

Läutet Pink mit ihrer neuen Frisur auch einen neuen Lebensabschnitt ein? Erst vor Kurzem verriet die Sängerin, dass sie sich im kommenden Jahr eine Auszeit von der Musik gönnen wolle. Stattdessen wolle sie sich 2020 mehr um ihre Familie kümmern.

"Für Willow hat die Schule wieder angefangen, und Jameson kommt bald in die Vorschule. Es ist das Jahr der Familie. Und auch bei Carey ist viel los. Er unterstützt mich total, begleitet mich rund um die Welt, und jetzt ist er mal dran", so Pink gegenüber "ET". Klingt so, als würde die 40-Jährige nun ein neues Kapitel beginnen...

