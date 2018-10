Pippa Middleton: Erstes Baby-Bild aufgetaucht!

und ihr Mann James Matthews könnten glücklicher nicht sein. Vergangenen Montag um 13: 58 Uhr wurde ihr kleiner Sohn, wie auch schon die drei Kinder ihrer Schwester Kate, im Lindo Wing des St. Mary's Hospital in London geboren. Mutter und Kind ginge es gut, erklärte ein Sprecher kurz nach der Geburt.

Pippa Middleton: Das Baby ist da!

Spazierganz mit dem Nachwuchs

Und wie gut es der kleinen Familie geht! Paparazzi erwischten Pippa und James jetzt bei ihrem Sonntagsspaziergang in der Nähe ihres Hauses in Chelsea. Pippa trug ein blau-weißes Kleid. Während sie den gemeinsamen Hund an der Leine führte, schob ihr Mann stolz den Kinderwagen vor sich her.

Und wie heißt der kleine Fratz? Das verrieten Pippa und James (noch) nicht. Die Royal-Fans spekulieren trotzdem. Besonders hoch stehen die Namen Alexander und Thomas im Kurs. Eine weitere Möglichkeit wäre jedoch auch, dass die 35-Jährige ihren Sohn nach Vater Michael oder Schwager benannt hat. Mal sehen, wann Pippa das Namens-Rätsel endlich auflöst...