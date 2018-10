Pippa Middleton: Ist das Baby schon da?

Die sind im Baby-Fieber! Erst gestern verkündeten Prinz Harry und Herzogin Meghan, dass sie Nachwuchs erwarten. Doch vorher wird noch ein anderes royales Baby die Welt erblicken. Pippa, die hochschwangere Schwester von , ist bereits im neunten Monat schwanger. Erst im Juni verkündete die 35-Jährige die frohe Nachricht in ihrer Fitness-Kolumne für das Magazin "Waitrose". "Als ich die frohe Botschaft erfahren habe, wusste ich, dass ich meine Routine, vier- bis fünfmal die Woche zu trainieren, ändern muss", verriet sie. "Das ist meine erste Schwangerschaft und ich hatte so viele Fragen, die unbeantwortet blieben. Es ist schwer, wenn du die Neuigkeiten so früh mit keinem teilen willst, also entwickelte ich mein eigenes Programm, indem ich Belastung und Intensität anpasste."

Offiziell bestätigt: Pippa Middleton ist schwanger!

Wann kommt Pippas Baby?

Jetzt soll die Geburt kurz bevorstehen. Laut "Daily Mail" Pippa soll sich bereits im Lindo Wing des St. Mary's Hospital befinden. Dort brachte auch schon ihre Schwester Kate ihre drei Kinder zur Welt. Ihr Mann James Matthews brachte seine hochschwangere Frau ins Krankenhaus. Am Freitag waren die beiden noch überraschend zu Gast auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank in Windsor. Ihren großen Babybauch hat verhüllte sie in einem grünen Kleid von Designerin Emilia Wickstead.