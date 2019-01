Pippa Middleton: Sie zeigt ihren heißen After-Baby-Body

Reddit this

schwebt im Baby-Glück! Im Oktober brachte sie im St. Mary's Hospital einen gesunden Jungen zur Welt. Seitdem sind öffentliche Auftritte zu Seltenheit geworden.

So heiß ist Pippas After-Baby-Body

Mit Mann James Matthews lässt sie derzeit auf St. Barths die Seele baumeln. Ihr Schwiegervater besitzt dort ein Luxushotel. Fotografen erwischten sie jetzt im Bikini am Strand. Dass die 35-Jährige vor knapp drei Monaten ein Kind auf die Welt gebracht hat, will man bei diesen Aufnahmen fast nicht glauben. Stolz präsentierte sie ihren flachen Bauch und ihre durchtrainierten Beine. An ihrem Körper ist kein Gramm Fett zu viel zu erkennen. Wow!

Pippa ist ein echter Fitness-Freak

Dieser Hammer-Body kommt nicht von ungefähr. Pippa ist bekannt dafür, dass sie sich gerne beim Sport auspowert. Auch während ihrer Schwangerschaft war sie regelmäßiger Gast im Fitnessstudio. Sie hat sogar eine eigene Fitnesskolumne im Magazin der britischen Supermarkt-Kette Waitrose. Dort verkündete sie auch ihre Schwangerschaft. "Als ich es erfahren habe, wusste ich, dass ich meine Routine, vier- bis fünfmal die Woche zu trainieren, ändern muss", schrieb sie damals. "Das ist meine erste Schwangerschaft und ich hatte so viele Fragen, die unbeantwortet blieben. Es ist schwer, wenn du die Neuigkeiten so früh mit keinem teilen willst, also entwickelte ich mein eigenes Programm, indem ich Belastung und Intensität anpasste."