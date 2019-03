"Planet der Affen"-Artdirector William Creber ist tot!

Die Nachricht ist ein Schock für die Film-Welt! Artdirector William Creber erlag letzte Woche an den Folgen einer Lungenentzündung. William Creder wurde vor allem durch seine Arbeit als Artdirector für "Planet der Affen" bekannt.

William Creber wurde drei Mal für den Oscar nominiert

Zu den Werken von William Creber gehörte unter anderem die visuelle Umsetzung der "Planet der Affen"-Reihe aus den 1970er-Jahren sowie die des Action-Films "Flammendes Inferno" und die der Bibel-Geschichte "Die größte Geschichte aller Zeiten". Insgesamt wurde William Creber drei Mal für den Oscar nominiert. Nun der traurige Abschied von dem Artdirector.

Seine Kollegen trauern um William Creber

Wie " Reporter" jetzt berichtet, ist William Creber am vergangen Donnerstag an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Sein Kollege Nelson Coates erklärt in einem Statement: "Obwohl sein letztes Projekt 21 Jahre zurückliegt, hatte Bills Arbeit stets noch einen grundlegenden Einfluss auf die Filmindustrie." William hinterlässt seine Frau Sally Queen auch seinen Sohn Kenneth Creber, der als Artdirector für "Melrose Place", "Pushing Daisies" und "The Mentalist" tätig ist.