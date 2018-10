Plastikteile! Beliebte Pizza wird zurückgerufen

Reddit this

Franco Fresco hat am Montag die Pizza "Gustavo Gusto I like Pizza Prosciutto" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Mai 2019 zurückgerufen. Vor allem REWE habe die Tiefkühl-Pizza verkauft. Grund dafür seien scharfkantige Plastikteile, die sich in dem Produkt befinden könnten.

Betroffen seien REWE-Märkte in Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz. "Aufgrund eines Produktionsfehlers ist nicht auszuschließen, dass sich auf diesen Pizzen im Einzelfall scharfkantige, durchsichtige Kunststoffteile befinden können", teilte das Unternehmen mit.

Die Pizza wurde bereits aus dem Sortiment genommen. Kunden sollten die Tiefkühl-Pizza nicht verzehren und können sich den Kaufpreis erstatten lassen.