Plastikteile! Lidl ruft Salami zurück

Lidl ruft derzeit ein Produkt zurück. Betroffen ist Salami, welche bei dem Discounter in mehreren Bundesländern verkauft wurde.

Konkret betroffen ist die "Eberswalder Original Schorfheider Knüppelsalami, 250 Gramm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. März 2018, teilte der Hersteller EWG in einer Mitteilung mit. Auf der Verpackung steht außerdem die Nummer L10446.

Der Grund für den Rückruf ist, dass sich in der Salami Plastik befinden könnte. Die Salami wurde in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verkauft. Der Discounter teilte mit, dass der Kaufpreis ohne Bon erstattet wird – Kunden sollen diese deshalb in die Filiale zurückbringen.