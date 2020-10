Plötzlich fit: Auf diese Alltags-Fitness-Tipps schwören die Stars!

Es ist ein Oldie but Goldie: Beim Treppensteigen verbrennt man dreimal schneller Kalorien als beim Gehen, so kommen nach zwei Etagen schon mal 270 kcal zusammen. Wer in einem Hochhaus arbeitet oder lebt, kann sich ja angewöhnen, für einen Teil des Weges auf den Lift zu verzichten. Am Ende des Jahres dankt es uns die Waage mit einem dicken Minus von 2,5 kg!