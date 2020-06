Plus-Size-Model Ashley Graham zeigt sich oben ohne auf Instagram!

Die junge Frau hat ein paar Kilo mehr auf den Rippen, als andere Models.

Und genau das ist ihr Erfolgsgeheimnis. Die Amerikanerin startet als Plus-Size-Model durch und zierte bereits das Magazin „Sports Illustrated“. Nun geht Ashley Graham noch einen Schritt weiter und zeigt sich sogar oben ohne.

Für „Maxim“ wurde die kurvige Schönheit fast nackt abgelichtet. Lediglich mit einem Hemd verdeckt das Model ihre Blöße. Via Instagram hat das Cover-Girl bereits einen Vorgeschmack auf die bald erscheinende Ausgabe des Magazins gegeben. Doch leider hagelt es harsche Kritik an „Maxim“. Es wird geschimpft, Photoshop wäre eingesetzt worden und hätte Ashley Graham deutlich schlanker geschummelt, als sie sei. Ihre Fans lieben das Model eben kurvig und wollen sie in ihrer gesamten, natürlichen Schönheit sehen.