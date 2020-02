Poéti Norac: Profi-Surferin stirbt unter ungeklärten Umständen!

Reddit this

Große Trauer in der Sport-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb die Profi-Surferin Poéti Norac im Alter von nur 24 Jahren!

Poéti Norac ist tot! Die Surferin verstarb aus bisher noch ungeklärten Umständen im australischen Queensland an der Sonnenküste in der Nähe von Brisbane. Erst vor einigen Monaten zog dort hin, um ihrer Leidenschaft, dem Surfen, nach zu gehen.

Surf-Gemeinschaft trauert um Poéti Norac

"Die Surfer Gemeinschaft hat ein Familienmitglied verloren, eine wunderbare Person mit einem ansteckenden Lachen, eine Künstlerin auf ihrem Board, deren Enthusiasmus in der Vendée Region und überall gestrahlt hat", heißt es von dem französischen Surferverband mit dem Einverständnis ihrer Familie. Auch ihrer Schwester verabschiedet sich mit einem rührenden Post von Poéti.

Poéti Norac surfte schon als Kind

Bereits im Alter von sechs Jahren stand Poéti mit ihrem Vater auf dem Surfbrett, in ihrem Geburtsort Les Sables-d’Olonne und galt als Nachwuchs-Talent des Surf-Sports. Nun schloss die 24-Jährige für immer ihre Augen. Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Sportlerin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Ein genaues Datum will der französische Surferverband in den nächsten Tagen noch bekannt geben.

