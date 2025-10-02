Dass Marius Geldsorgen hat, lässt darauf schließen, dass seine royale Familie den Skandalsohn inzwischen nicht mehr unterstützt. Vor einigen Monaten hatte Marius bei einem Polizeiverhör nämlich noch ausgesagt, dass sich seine Mutter und sein Stiefvater Prinz Haakon (52) um seine Rechnungen kümmern würden und er zusätzlich ein Taschengeld in Höhe von 20.000 Kronen (ca. 1700 Euro) pro Monat erhalte. Scheint, als wäre das nun vorbei …