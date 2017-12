Polizistin nimmt Unfall auf - kurz danach ist sie tot!

Eine Polizistin nahm in Groß-Gerau einen Unfall auf. Kurz danach kam es zu einem dramatischen Zwischenfall – und das hatte tödliche Folgen.

Die 25-Jährige nahm gerade einen Wildunfall zwischen Mörfelden und Groß-Gerau auf. Dann wurde die junge Frau plötzlich von einem anderen Fahrzeug erfasst. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Die Polizistin erlitt schwere Verletzungen und musste sofort in einem Krankenhaus behandelt werden. Nun ist es traurige Gewissheit: Die Frau verstarb an ihren schweren Verletzungen in der Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe des Unfalls sind noch völlig unklar: Es ist nicht bekannt, weshalb der Autofahrer die Polizistin umfuhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.