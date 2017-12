Porno-Star stirbt fast, als ihre Po-Implantate explodieren

Mia Maffia wollte ihren Körper verschönen. Das hatte fatale Konsequenzen, denn das Porno-Sternchen wäre aufgrund ihrer Implantate fast gestorben.

Die Erotik-Darstellerin wollte einen Riesen-Po wie Kim Kardashian. Ihr Implantate im Po sind jedoch plötzlich geplatzt – dann fing sie sich eine Infektion ein und schwebte sogar in Lebensgefahr. Mit nur 26 Jahren musste sie um ihr Leben kämpfen.

Ihren Körper schonen will sie dennoch nicht, denn der Porno-Star will eine weitere gefährliche Operation vornehmen lassen. Im kommenden Jahr will sich Mia Maffia ein Implantat in ihre Hüfte einsetzen lassen. Bisher hat sie sich schon am Po, an den Brüsten und in ihrem Gesicht operieren lassen. Sie erzählt, dass sie sich noch immer zu dünn fühle. "Also begann ich zu recherchieren und fand in Kolumbien eine Klinik, die mich an der Hüfte operieren will“, erzählt Mia Maffia in einem Interview mit „The Sun“.

Dass ein Risiko bei solchen OPS bestehe, wissen sie, aber Mia findet, dass man sich nicht auf die "wenigen konzentrieren soll, bei denen es schief lief, sondern lieber auf die Millionen, bei denen nicht passiert ist". "Ich würde nie zu einer Operation nein sagen - warum sollte ich? Den perfekten Körper zu haben, macht mich so glücklich. Männer kriegen nicht genug von mir und ich kann mit meinem Aussehen Geld als Model verdienen“, sagt sie weiter.