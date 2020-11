„Pretty in Plüsch“: Geheimnis um Kandidaten und Jury gelüftet!

Eine Show wie diese, hat die Welt noch nicht gesehen: Bei „Pretty in Plüsch“ treten hochkarätige Stars gemeinsam mit echten Puppen im Duett auf. Da können selbst renommierte Casting-Formate wie „Deutschland such den Superstar“ oder „The Voice of Germany“ einpacken! Doch nicht nur die schräge Idee der Produzenten überzeugt auf ganzer Linie, sondern auch bei den prominenten Gästen hat sich SAT.1 nicht lumpen lassen. Erst die hochkarätigen Stars, die professionelle Jury und die redegewandte Moderatorin machen das Format so einzigartig...