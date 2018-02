‚Pretty Little Liars‘-Comeback: Diese Stars sind wieder dabei!

Diese Nachricht dürfte ‚Pretty Little Liars‘-Fans besonders freuen! Letztes Jahr endete die erfolgreiche US-Serie mit der siebten Staffel. Die Hauptdarstellerinnen Troian Bellisario, Lucy Hale, Shay Mitchell und Ashley Benson gehen seither getrennte Wege. Doch zwei der beliebten ‚PLL‘-Stars werden weiterhin gemeinsam vor der Kamera stehen – in einem Spin-off!

‚Pretty Little Liars: The Perfectionists‘ heißt der neue Ableger. Genau wie auch im Original wird es darin um Intrigen, Lügen und schmutzige Geheimnisse gehen. Handlungsort wird allerdings nicht mehr Rosewood, sondern Beacon Heights sein. Mit dabei sind wieder Sasha Pieterse als Alison DiLaurentis und Janel Parrish als Mona Vanderwaal.

Diese beiden 'PLL'-Stars feiern ihr Comeback in ‚Pretty Little Liars: The Perfectionists‘ Getty Images

"Alles in Beacon Heights passt einfach super zu den beiden. Die Einwohner sind so auf ihr perfektes Image bedacht, dass sie sich in Geheimnisse, Lügen und Alibis verstricken. Das führt schlussendlich zu einem Mord", enthüllt der amerikanische Sender ‚Freeform‘. Wann die neue Serie genau starten wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Wahrscheinlich wird die erste Folge in circa einem Jahr in den USA ausgestrahlt. Es dauert also noch eine Weile bis das Spin-off auch in Deutschland laufen wird – doch die Vorfreude ist schon jetzt riesig!