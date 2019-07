Prime Day 2019: Das sind die besten Deals am Dienstag

Bei dem einzigartigen Shopping-Event werden zahlreiche Produkte aus dem Amazon-Sortiment zu vergünstigten Preisen angeboten – und diese Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen.In diesem Jahr wird die Aktion vom 15.7.2019 um 0 Uhr bis zum 16.7.2019 um 23:59 Uhr stattfinden - und geht somit zwei volle Tage! Tipp: Am Prime Day kannst du nur teilnehmen, wenn du Prime-Mitglied bist. Du kannst dich aber für eine 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft anmelden und den Service problemlos testen. Hier geht es zur kostenlosen 30 Tage Prime-Mitgliedschaft.

Die InTouch-Favoriten zum Prime Day 2019

10€-Amazon-Gutschein gratis bei Kauf eines 100€-Gutscheins

Apple iPhone 8 (599,99 statt 849,00€)

Fire TV Stick (19,99 statt 39,99€)

JBL Charge 3 Stealth Edition Bluetooth-Lautsprecher (85,00 statt 160,00€)

Remington Haarglätter Pearl S9500 (22,69 statt 99,99€)

Echo Dot (19,99 statt 59,99€)

Die besten Amazon Devices

Fire 8 Tablet (59,99 statt 89,99€)

Ring Video Doorbell 2 (139,00 statt 199,00€)

Der neue Echo Show 5 (59,99 statt 89,99€)

Echo Plus (99,99 statt 149,99€)

Kindle Paperwhite (69,99 statt 119,99€)

Die besten Technik-Deals

Bang & Olufsen Beoplay E8 Kopfhörer (129,99 statt 299,00€)

Braun Pro 912 FaceSpa, 3-in-1 Beauty Gerät für das Gesicht (76,99 statt 149,99€)

Saugroboter eufy RoboVac (139,99 statt 209,99€)

Garmin vívoactive 3 Music GPS-Fitness-Smartwatch (179,99 statt 329,99€)

OnePlus 6 Smartphone (349,00 statt 459,00€)

Die besten Beauty-Angebote

Long4Lashes FX5 Power Formula Wimpernserum (11,89 statt 17,99€)

Philips DryCare Advanced Haartrockner (16,49 statt 36,99€)

Remington Aufheizbare Lockenwickler (23,99 statt 39,99€)

Hyaluronsäure-Kapseln (19,99 statt 27,90€)

Unsere Empfehlungen für den Haushalt

Philips Kaffeevollautomat EP2220/10 (215,99 statt 399,99€)

OSRAM Smart+ Plug (8,99 statt 29,99€)

Bosch Küchenmaschine (199,99 statt 349,00€)

Jamie Oliver Tefal-Pfanne (29,89 statt 99,99€)

Waschmaschine Siemens iQ700 WM16W540 (509,00 statt 999,00€)

Amazon Prime: Die Vorteile der Mitgliedschaft im Überblick

Eine Mitgliedschaft bei Prime kostet im Jahr rund 69 Euro – oder im Monat 7,99 Euro. Als Prime-Mitglied kommst du ohne Mehrkosten in den Genuss von „Prime Video“ mit zahlreichen Filmen, „Prime Music“ mit zwei Millionen Songs, Gratis-eBooks und -eZeitschriften per „Prime Reading“ und Gratis-Spielen per „Twitch Prime“. Diese Dienste sind also enthalten:

Prime Video

Prime Music

Prime Reading

Twitch Prime

Kostenloser Premiumversand (schneller und sicherer)

Amazon Pantry

Melde dich hier für 30 Tage kostenlos bei Amazon Prime an >