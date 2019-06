Prime Day 2019 - die Schnäppchenjagd auf die besten Angebote beginnt

Bei dem einzigartigen Shopping-Event werden nämlich zahlreiche Produkte aus dem Amazon-Sortiment zu vergünstigten Preisen angeboten – und diese Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wir bereiten uns bereits jetzt auf den Amazon Prime Day, oder besser die Days vor - denn in diesem Jahr wird die Aktion vom 15.7.2019 um 0 Uhr bis zum 16.7.2019 um 23:59 Uhr stattfinden - und geht somit zwei volle Tage!

Amazon verspricht die besten Angebote des Jahres, und da ist garantiert für jeden etwas dabei. Beim diesjährigen Prime Day gibt es nämlich 48 Stunden lang Preiskracher aus den Kategorien Fernseher, Unterhaltungselektronik, Smart-Home-Geräte, Computer- und Videospiele, Küchen- und Haushaltsgeräte, Möbel, Lebensmittel, Fashion, Spielzeug, Schulbedarf und Artikel des täglichen Bedarfs.

Tipp: Am Prime Day kannst du nur teilnehmen, wenn du Prime-Mitglied bist. Du kannst dich aber für eine 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft anmelden und den Service problemlos testen. Hier geht es zur kostenlosen 30 Tage Prime-Mitgliedschaft.

Amazon Prime: Die Vorteile der Mitgliedschaft im Überblick

Eine Mitgliedschaft bei Prime kostet im Jahr rund 69 Euro – oder im Monat 7,99 Euro. Als Prime-Mitglied kommst du ohne Mehrkosten in den Genuss von „Prime Video“ mit zahlreichen Filmen, „Prime Music“ mit zwei Millionen Songs, Gratis-eBooks und -eZeitschriften per „Prime Reading“ und Gratis-Spielen per „Twitch Prime“. Diese Dienste sind also enthalten:

Prime Video

Prime Music

Prime Reading

Twitch Prime

Kostenloser Premiumversand (schneller und sicherer)

Amazon Pantry

Amazon Prime Day: Von Tablets und Kindle über Fernseher und Fire TV Stick bis hin zum Echo

Vor dem eigentlichen Datum des Amazon Prime Days bleibt streng geheim, welche Produkte es im Angebot geben wird. Es ist aber wahrscheinlich, dass diese Produkte verfügbar sein werden:

Kindle

Nintendo Switch

PS4

Amazon Echo

Fire TV Stick

Laptops

Fernseher

Haushaltsgeräte

Tablets

Doch auch tolle -Tools werden höchstwahrscheinlich wieder dabei sein! Natürlich informieren wir dich passend zum Start des Prime Days 2019 ab dem 15.7. direkt hier im Artikel darüber, welche Produkte während des Amazon Prime Days im Angebot sind. Schau also nochmal rein!

