Prime Day 2021: Die besten Haarentferner-Deals von Braun und Philips

Wem das Zupfen und Ziepen eines Epilierer nicht so angenehm ist, der kann sich an der Haarentfernung durch Lichtimpulse versuchen. Das Braun Silk-Expert Pro 5 PL5137MN IPL Haarentfernungsgerät verspricht bis zu 6 Monate glatte und haarfreie Haut. Der Haarentferner kommt mit zwei Aufsätzen für größere Flächen und für sensible Stellen wie das Gesicht.

