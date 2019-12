Prince Damian: Er packt aus! Geht der "DSDS"-Star wirklich ins "Dschungelcamp"?

Die Gerüchteküche brodelt wieder! Welche ziehen nächstes Jahr in den australischen Busch? Die "BILD"-Zeitung veröffentlichte vor kurzem bereits eine geheime Kandidaten-Liste. Neben , und soll auch am Lagerfeuer sitzen. Bestätigt hat Sender aber noch keinen Namen. Was ist dran an den Spekulationen?

Prince Damien spricht übers "Dschungelcamp"

"Ich habe nächstes Jahr eigentlich was Anderes vor...", verrät Prince Damien "Intouch Online" auf der "Movie meets Media" in Hamburg. 2020 will sich der Sänger vor allem auf seine Musical-Karriere konzentrieren. Ein neues Projekt steht bereits in den Startlöchern. Bedeutet das etwa, dass Prince Damien nicht nach Down Under reisen wird? "Aber ich finde es besser, irgendwo zu hocken, wo es warm ist als im kalten...", schiebt er noch hinterher. Ein Nein klingt definitiv anders...

Lagerfeuer-Talk mit Dieter Bohlen und Daniela Katzenberger?

Obwohl Prince Damien nicht offiziell seine Teilnahme bestätigt, würde er sich über einen Mitcamper besonders freuen. "Es wäre so witzig, wenn im Dschungel wäre. Der würde sofort am ersten Tag abbrechen." Doch auch gegen Kult-Blondine hätte der " "-Gewinner nichts einzuwenden. "Ich fände es aber auch cool, wenn Daniela reingehen würde. Aber sie ist wahrscheinlich zu teuer." Wer weiß, vielleicht geht sein Wunsch ja doch noch in Erfüllung...

