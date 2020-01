Prince Damien: Liebes-Hammer! Jetzt kommt die Wahrheit raus

Reddit this

Über die Flaute in seinem Liebesleben sprach Prince Damien im Dschungelcamp ganz unverblümt. Danni Büchner behauptete sogar, er sei noch Jungfrau. Doch stimmt das wirklich? Jetzt packt der Dschungelkönig die ganze Wahrheit aus.

Weder Zuschauer noch Mitcamper konnten es so ganz verstehen: Wie kann so ein sympathischer und attraktiver Typ wie noch Single sein? Im erzählte der 29-Jährige ganz offen, dass er noch nie einen Freund oder eine Freundin gehabt habe.

Danni Büchner behauptete beim Lagerfeuer-Talk mit Raùl Richter sogar, Prince Damien sei noch Jungfrau. "Der hat noch nie was gehabt, überleg‘ mal, noch nie geküsst, noch nie Sex. Deswegen weiß er auch nicht, ob er auf Frauen oder Männer steht", plapperte sie drauf los. Aber stimmt das wirklich?

Ist Prince Damien noch Jungfrau?

Diese sehr intime Info will Prince Damien dann doch nicht unkommentiert stehen lassen. Nach dem Auszug aus dem Dschungel stellte er gegenüber "Bild" klar: "So privat hab ich nicht mit ihr gesprochen. Da muss ich dann doch noch mal ein Wörtchen mit ihr reden. Dass ich 29 Jahre keinen Freund oder eine Freundin hatte, muss ja nicht bedeuten, dass ich Jungfrau bin. Das lasse ich lieber offen."

Prince Damien: Rührende Beichte nach seinem Dschungelcamp-Sieg

Klingt ganz so, als hätte Danni da was falsch verstanden. So ungeniert, wie Prince Damien im Dschungel mit den Rangern flirtete, wirkte er auch nicht wirklich wie ein unbeschriebenes Blatt... Ob er als frisch gebackener Dschungelkönig nun endlich den Richtigen oder die Richtige findet? Er selbst ist zuversichtlich. "Ich hoffe und glaube, dass ich mich 2020 verlieben werde. Raul hat mir ja gesagt, dass er da jemanden für mich hat und ich hoffe auch, dass mich jetzt mehr ansprechen. Das ist das Gute daran, dass diese Katze jetzt aus dem Sack ist."