Prince Damien: Liebes-Sensation nach dem Dschungelcamp!

Aus dem Dschungel-Teich in den Dating-Pool! Der sexy Single Prince Damien soll so schnell wie möglich verkuppelt werden…

Kaum hat Prince Damien das Krönchen auf dem Kopf und beide Füße zurück in der Zivilisation, ist sein Herz dran! Denn der Gewinner des diesjährigen Dschungelcamps ist begehrt wie nie, viele wünschen dem sympathischen Sänger endlich die große Liebe. Manch ein Fan würde ihn auch gerne selbst mal genauer kennenlernen. „Ich liebe dich, du bist einfach der Wahnsinn“ – so oder so ähnlich heißt es in diversen Liebesbekundungen auf .

Die gute Nachricht ist: Genau dazu scheinen Prince Damiens Anhänger auch schon bald die Gelegenheit zu bekommen! Die Produktionsfirma itv sucht auf ihrer Homepage bereits händeringend Bewerber und Bewerberinnen, die den 29-Jährigen gerne mal daten würden. „Unser Camper Prince Damien ist auf der Suche nach einem Partner!“, heißt es unter anderem in dem Aufruf. „Wenn du Lust auf ein geschmackvolles Date hast, dann freuen wir uns, von dir zu lesen.“

Findet Prince Damien endlich die große Liebe?

Klingt, als würde der Dschungel-King demnächst eine eigene Kuppelshow bekommen! Und sollte es damit nicht klappen, hat auch Mitcamper Raúl Richter (32) bereits seine Hilfe angeboten: „Ich hätte da jemanden für ihn, und das werde ich mal in Angriff nehmen“, verkündete der Schauspieler bereits vielsagend… Man darf also gespannt sein.

Prince Damien: Verplappert? Lüftet er jetzt sein Liebes-Geheimnis?

Eines steht jedenfalls fest: Traurige Lagerfeuer-Beichten à la „Ich hatte noch nie einen festen Freund oder feste Freundin“ soll es vom bisexuellen Prince Damien in Zukunft nicht mehr geben. Hoffen wir also, dass der süße Tarzan so schnell wie möglich seine Jane oder seinen Jack findet …