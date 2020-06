Prince Damien: Mega-Spende für australische Waldbrand-Opfer

Ein Mann, ein Wort! Während seiner Teilnahme am „Dschungelcamp“ versprach , einen Teil seiner Gewinnsumme von 100.000 Euro zu spenden. Nun hat er die Bewohner Australiens mit einer beachtlichen Summe glücklich gemacht!

Prince Damien hält sein Versprechen

Ganze 20.000 Euro hat der 29-Jährige an die australischen Waldbrand-Opfer gespendet. Wie „Guten Morgen Deutschland“ berichtet, freut sich vor allen Dingen Dr. Bob über die großzügige Spende.

„Die Leute hier konnten es gar nicht glauben. Sie haben gefragt: 'Warum macht dieser junge Deutsche das für uns? Warum spendet er so viel Geld für uns?'", verrät er im Video-Chat mit Damien. Der Sänger will nun sogar noch einen Schritt weitergehen und die Einnahmen seines neuen Songs „Easy Breezy“ in einer weiteren Spende an die Opfer der Waldbrände überreichen. Wie schön!

