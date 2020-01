Prince Damien: Verplappert? Lüftet er jetzt sein Liebes-Geheimnis?

Na das ist mal eine Überraschung! Erst am vergangen Wochenende wurde Prince Damien zum Dschungelkönig gekrönt. Nun die nächste Neuigkeit...

Prince Damien will sich nicht festlegen

Seit Jahren beschäftigt die Fans von eine Frage: Hat der Sänger eine Freundin, einen Freund oder ist er Single? Wie der -Teilnehmer erst kürzlich in einem Interview verriet, ist ihm in der Liebe nicht das Geschlecht, sondern der Mensch wichtig. So verriet er gegenüber "Promiflash": "Also ich verliebe mich in den Menschen und nicht in das Geschlecht. Für mich ist es wichtig, dass es menschlich passt." Sein jüngstes Statement wirft nun jedoch ein ganz neues Licht auf sein Privatleben...

Prince Damien hatte Angst

Wie Prince Damien nun berichtet, hatte er vor seiner Dschungel-Teilnahme große Angst, dass seine Oma aus dem Dinge erfährt, die ihr nicht gefallen könnten. So erklärt er gegenüber "Prominent": "Also ich denke, sie hat schon geahnt, dass ich nur auf Jungs stehen könnte oder so. Aber ich denke, dass da jetzt wirklich die Katze aus dem Sack ist und sie nimmt mich so als Mensch wie ich bin." Hoppla! Hat Prince Damien mit dieser Beichte etwa verraten, dass er doch nur auf Jungs steht? Ein genaueres Statement gab er dazu jedenfalls nicht mehr ab. Mal sehen, ob er in den nächsten Tagen noch mehr Licht in sein Liebesleben bringt. Wir können definitiv gespannt sein...

