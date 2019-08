Prince' Halbbruder und Erbe Alfred Jackson ist tot!

Reddit this

Großer Trauer in der US-Promi-Welt! Alfred Jackson ist tot! Der Halbbruder von Musiklegende Prince ist am Donnerstagvormittag bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden wurden. Er wurde nur 66 Jahre alt.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Alfred Jackson ist einer von Prince' Erben

Nach dem Tod von Prince gehörte Alfred Jackson zu der Erbengemeinschaft, unter der das Vermögen des Musikers aufgeteilt wurde. Prince hinterließ nach seinem plötzlichen Tod im Jahr 2016 sein Vermächtnis seinen sechs lebenden (Halb-)Geschwistern. Nun schloss auf Alfred Jackson für immer die Augen. Laut "TMZ" wurde der 66-Jährige am Donnerstagvormittag in seiner Wohnung aufgefunden. Wie es heißt, soll er im Schlaf verstorben sein.

Woran verstarb Alfred Jackson?

Wie es weiter berichtet wird, soll die genaue Todesursache noch nicht bekannt sein. Allerdings schließt die Polizei verdächtige Hintergründe aus. Auch wann eine Trauerfeier zu Ehren des 66-Jährigen stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Seine Familie gab dazu kein weiteres Statement ab.

Um diese trauern wir!