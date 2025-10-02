„Princess Charming“: Happy End für Nessi? So lief das große Wiedersehen mit Lotti
Beim Finale der 5. Staffel von „Princess Charming“ stand vor allem Nessi im Mittelpunkt – und natürlich die Frage: Gibt es für sie und Lotti ein Happy End?
Hier lächeln noch (fast) alle für die Kamera, aber beim Rückblick kam es dann doch zu Streitigkeiten.
© RTL / Fine Lohmann
Schon während der aktuellen „Princess Charming“-Staffel war klar: Zwischen Princess Nessi und Kandidatin Lotti knisterte es gewaltig. Doch Lottis überraschender Ausstieg brachte nicht nur Nessi aus dem Konzept, sondern stellte das ganze Experiment infrage. Beim Wiedersehen gaben die beiden nun Einblicke in ihre Gefühlswelt.
Lotti erklärte, dass ihre Zweifel schon früh einsetzten – und dass sie trotz intensiver Gespräche mit Nessi keine andere Entscheidung hätte treffen können. „Es wäre unfair gewesen, zu bleiben, wenn ich mir nicht sicher bin“, so Lotti. Nessi zeigte sich überrascht: „Mir wurde dadurch die Möglichkeit genommen, andere Kandidatinnen besser kennenzulernen. Gleichzeitig habe ich erst durch Lottis Ausstieg gemerkt, wie stark meine Gefühle für sie wirklich waren.“
Und heute? Beide sind in Kontakt geblieben, doch romantische Gefühle haben sich nicht weiterentwickelt. Lotti ist inzwischen vergeben, während Nessi offen einräumte: „Ich bin aktuell Single.“
Alia & Chantal: Kennenlernphase mit Drama
Auch abseits von Nessi und Lotti sorgten andere Kandidatinnen für Gesprächsstoff. Nach der Show hatten Alia und Chantal-Jale eine kurze Kennenlernphase – die jedoch scheiterte. Chantal warf Alia vor, sich anders zu verhalten als während der Dreharbeiten, Alia kämpfte mit den Tränen. Heute sind beide vergeben: Chantal an Ex-Princess Hanna aus Staffel 2, Alia verriet zwar, dass sie glücklich liiert ist, nannte aber keinen Namen.
Zerbrochene Freundschaft: Kim & Fiona
Für Zündstoff sorgte auch das Verhältnis zwischen Kim und Fiona. Was einst wie eine enge Freundschaft wirkte, endete im Streit. Fiona gestand, dass sie beim Übernachtungsdate mit Nessi Fehler gemacht habe: „Das hätte nicht sein müssen, und es tut mir leid.“ Doch Kim zeigte sich unversöhnlich: „Die Entschuldigung kam zu spät.“
Auch die Gerüchte um eine angebliche Absprache im Vorfeld der Show konnten nicht ausgeräumt werden – am Ende blieb vieles offen.
Kein Happy End für Nessi
Während andere Kandidatinnen heute neue Beziehungen führen, bleibt Nessi allein zurück – aber gefasst. Ihr Blick ist nach vorn gerichtet: „Ich habe viel über mich selbst gelernt. Und das ist am Ende auch ein Gewinn.“
Ein klassisches Happy End blieb beim großen Wiedersehen also aus – doch die Bühne für neue Chancen in Nessis Leben ist bereitet.