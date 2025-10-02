„Princess Charming“: Happy End für Nessi? So lief das große Wiedersehen mit Lotti

Lotti erklärte, dass ihre Zweifel schon früh einsetzten – und dass sie trotz intensiver Gespräche mit Nessi keine andere Entscheidung hätte treffen können. „Es wäre unfair gewesen, zu bleiben, wenn ich mir nicht sicher bin“, so Lotti. Nessi zeigte sich überrascht: „Mir wurde dadurch die Möglichkeit genommen, andere Kandidatinnen besser kennenzulernen. Gleichzeitig habe ich erst durch Lottis Ausstieg gemerkt, wie stark meine Gefühle für sie wirklich waren.“