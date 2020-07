Prinz Andrew: Jetzt gibt es kein Entkommen mehr!

Diese Woche wurde Epsteins engste Vertraute festgenommen. Ghislaine Maxwell wird vorgeworfen, jahrelang minderjährige Mädchen für ihren Freund beschafft zu haben. An den missbräuchlichen Handlungen soll sie teilweise sogar selbst teilgenommen haben.

Auch Prinz Andrew wird vorgeworfen, sich vor vielen Jahren an einem minderjährigen Mädchen vergriffen zu haben. Obwohl er die Vorwürfe abstreitet, hat er bis heute nicht mit den Ermittlern kooperiert. Doch das will Audrey Strauss, die oberste Anwältin des Bundesstaates von New York, nicht akzeptieren!

"Wir würden es begrüßen, wenn Prinz Andrew zu uns käme, um sich mit uns zu unterhalten. Wir hätten gerne seine Aussage", erklärt sie während einer Pressekonferenz. Lange kommt der 60-Jährige also nicht mehr um seine Aussage herum...

