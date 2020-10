Prinz Azim von Brunei: Er verstarb mit nur 38 Jahren!

Der Royals-Spross verbrachte viel Zeit im elterlichen Anwesen in London und sollte eine Offiziersausbildung an der Elite-Akademie Sandhurst erhalten. Diese brach er jedoch ab und wollte danach als Designer und Filmproduzent arbeiten. Ein persönliches Statement des Sultans, zu dem Tod seines Sohnes, wurde bist jetzt noch nicht an die Presse gegeben.