Prinz Charles in Bedrängnis: Die Security musste eingreifen

Schock-Moment während eines royalen Besuchs der Kathedrale von Durnham. Prinz Charles (69) befand sich plötzlich in einer brenzligen Situation. Sogar die Security musste eingreifen.

Ein Fan kam Prinz Charles zu nahe

Dabei war es eigentlich ganz nett gemeint: Wie üblich schüttelte der 69-Jährige die Hände seiner Angänger, die bereits auf seinen Besuch warteten. Er begrüßte einen Fan nach dem anderen mit einem Händedruck.

Bis er zu Helen kam. Die hübsche Blondine fiel Prinz Charles ohne Vorwarnung um den Hals: "Ich habe ihn im Fernsehen gesehen und es überkam mich einfach. Den Moment werde ich nie vergessen", sagte sie später zu dem Fauxpas.

Fan Helen umarmt Prinz Charles - obwohl das verboten ist! Getty Images

Royal-Umarmungen von Fans sind verboten

Das Problem: Das Protokoll untersagt derartigen Körperkontakt mit den Royals strengstens. Sofort eilten Sicherheitskräfte herbei und trennten die Kuschelnden.

Nicht nur Helen, sondern auch Prinz Charles schien Gefallen an der unerlaubten Umarmung zu finden. Freundlich lächelte er die Frau an, die ihm gerade so nahe gekommen war.

Ein unangenehmes Nachspiel hatte die unerlaubte Schmuse-Einheit zum Glück für beide nicht.