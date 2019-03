Reddit this

Es soll laut Medienberichten auf Schloss Mey im Norden Schottlands passiert sein. Während ahnungslos in London war, unternahm Camilla Wanderungen entlang der Küste. Um sich mit ihrem Liebhaber zu treffen?

Angeblich sollen sich Anwohner über Camillas häufige Aufenthalte in Schottland gewundert haben. Sogar der Hochzeit von Eugenie im Oktober 2018 blieb sie mit einer Ausrede fern. Um in Wahrheit Zeit mit ihrem Lover zu verbringen? Camilla soll den Mann kennengelernt haben, als ihre Ehe mit Charles in einer Krise steckte.

Prinz Charles: Schock-Enthüllung! Die Briten sind außer sich!

Jetzt wurde sie offenbar erwischt. Es soll pikante Fotos geben. Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: