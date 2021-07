Prinz Charles: Bittere Enthüllung! Es bricht Queen Elizabeth das Herz

Ärger um Philips Titel

Prinz Edward, der jüngste Bruder von Charles, hofft darauf, den Titel seines Vaters tragen zu dürfen. Somit wäre er der "Herzog von Edinburgh". Der Palast verkündete einst, dass dieser Fall eintreten wird, wenn die Königin ihr Zepter abgibt und Sohn Charles zum König wird. So hätte es sich auch Papa Philip gewünscht.

Doch offenbar will Charles davon nichts mehr wissen! Der Palast-Insider Richard Kay ist sich fast sicher, dass Edward den Titel nicht bekommen wird. Das liegt aber nicht daran, dass es Zoff in der Familie gibt, sondern hat finanzielle Gründe. Scheinbar will Charles in seiner zukünftigen Rolle als König die Kosten senken und deshalb die Royals mit Titel verringern. Da bietet es sich natürlich nicht an, Edward zum Herzog zu ernennen, da er diesen Titel sogar noch an seinen Sohn James weitergeben würde...

Was die Queen wohl von dem ganzen Drama hält? Nach den Strapazen der letzten Monate dürfte sie davon absolut nicht begeistert sein...