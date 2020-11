Prinz Charles: Bittere Klatsche von Sohn Harry!

Am vergangenen Samstag feierte Prinz Charles seinen 72. Geburtstag. Wie bei jedem Geburtstag in der royalen Familie, gratulierten ihm die Mitglieder der britischen Krone mit einer Reihe von Glückwünschen via Social Media und teilten dabei allerhand Fotos, mit denen sie dem britischen Thronfolger die Ehre erwiesen. Doch das Traurige dabei: Harry und Meghan hüllten sich zu dem Geburtstag des Prinzen in Schweigen. Für alle Royalisten ein absoluter Affront...