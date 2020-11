Prinz Charles: Bittere Tränen um Baby Archie!

Wie nun eine Quelle gegenüber "Daily Mail" berichtet, soll Prinz Charles enorm unter der Trennung von Baby Archie leiden. So heißt es: "Der Prinz von Wales hat es stets genossen, im Frogmore Cottage vorbeizuschauen, um seinen jüngsten Enkel zu besuchen, und er ist traurig, dass er ihn so lange nicht mehr gesehen hat. Er hat den Großteil seiner kindlichen Entwicklung verpasst, da Archie nun in den USA aufwächst." Oh je! Wie bitter! Doch auch die anderen Royales sollen enorm unter dem Abschied leiden...