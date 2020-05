Prinz Charles: Bittere Tränen um Prinz Harry!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Wie nun enthüllt wurde, soll seinem Vater einen gewaltigen Stich ins Herz versetzt haben...

Queen Elizabeth: Aus und vorbei!

Prinz Harry distanziert sich von den Royales

Seit dem der Austritt von Prinz Harry und am 01. April amtlich wurde, sollen sich die beiden immer mehr von der königlichen Familie distanzieren. Wie es heißt, wollen die beiden sogar ihr Jawort nochmal auffrischen, bei einer Zeremonie in Los Angeles, bei der die übrigen Royales nicht eingeladen sind. Autsch! Doch damit nicht genug! Die jüngste Nachricht von Prinz Harry wird seinem Vater nun einen herben Tiefschlag versetzt haben...

Prinz Harry hat Prinz Charles ersetzt

Obwohl Prinz Harry und Prinz Charles stets ein super Verhältnis hatten, soll Harry in den USA einen "Ersatz-Papa" gefunden haben: Pop-Mogul David Foster! So erklärte nun dessen Ehefrau, Schauspielerin Katharine McPhee in der US- -Show "Access ": "Mein Mann hat eine wirklich sehr schöne Beziehung zu Harry." Sie fügt hinzu: "Sie sind so süß. Sie sind wie Vater und Sohn." Oh je! Was Prinz Charles wohl darüber denken wird?

